মেহেরপুর সীমান্তে ১৮ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ১৮ জনকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হাতে হস্তান্তর করা হয়।
কুষ্টিয়া বিজিবি-৪৭ ব্যাটালিয়নের অধীন কাজিপুর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাব উদ্দিন বলেন, রাত সাড়ে ১০টার দিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফের সদস্যরা ১৮ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেন। ফেরত আসা ব্যক্তিদের তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হবে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল বলেন, বিজিবি থেকে ১৮ জন আটক থাকার কথা তাঁরা জেনেছেন। বিজিবি তাঁদের থানায় পাঠালে প্রত্যেকের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।