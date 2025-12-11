৯টার ট্রেন কয়টায় ছাড়ে

চট্টগ্রাম থেকে জামালপুরের উদ্দেশে বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ার সময় সকাল সোয়া ৯টায়। তবে কাগজে-কলমে এই সময়সূচি থাকলেও সে ট্রেন আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে ছেড়েছে। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের ৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট দেরিতে আন্তনগর এ ট্রেন ছাড়ে।
এমন দেরির কারণে বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। দীর্ঘক্ষণ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাঁদের।
বিজয় এক্সপ্রেসের এমন দেরি দেখে আবু সায়েম নামের এক যাত্রী ফেসবুকে লিখেছেন, ‘৯টার ট্রেন কয়টায় ছাড়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়ে প্রচলিত প্রবাদের যথার্থতা আজও বিদ্যমান। ট্রেন ছাড়ার কথা ৯টা ১৫ মিনিটে। ছাড়ল ১২টা ২৫ মিনিটে।’
যোগাযোগ করলে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আবু সায়েম মুঠোফোনে বলেন, ‘সহকর্মীদের নিয়ে ময়মনসিংহে যাচ্ছেন তাঁরা। ট্রেন তো এখন সময়মতো ছাড়ে শুনি। তাই সবাই নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে এসেছেন। কিন্তু সে ট্রেন ছেড়েছে তিন ঘণ্টার বেশি সময় পরে। অপেক্ষা করতে করতে হয়রান তাঁরা। গন্তব্যে কখন পৌঁছাবেন জানেন না। চট্টগ্রাম থেকে বিজয় এক্সপ্রেস জামালপুর যেতে সময় লাগে ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। যাত্রাপথে ১২টি স্টেশনে যাত্রী ওঠা-নামা করে। আজ বৃহস্পতিবার এ ট্রেনে প্রায় সাড়ে ছয় শ যাত্রী ছিলেন।
চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের মাস্টার আবু জাফর মজুমদার বলেন, ইঞ্জিন–সংকটের কারণে ট্রেন ছাড়তে দেরি হয়েছে। তবে রেলওয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য যে ইঞ্জিন নির্ধারিত ছিল, তাতে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। পরে আরেকটি বিকল্প ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করতে হয়। তবে ওই ইঞ্জিনে কিছু ত্রুটি ছিল। তা ঠিক করতে সময় লাগে। এ জন্য ট্রেন ছাড়তে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছে।