মানিকগঞ্জে মাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় পাওনা টাকা পরিশোধ নিয়ে ঝগড়ার জেরে ছেলের বিরুদ্ধে মাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার চকমিরপুর ইউনিয়নের মান্দারতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত করুণা রানি ভদ্র (৬২) ওই গ্রামের মৃত ফটিক চন্দ্র ভদ্রের স্ত্রী।
দৌলতপুর থানার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পাওনা টাকা পরিশোধ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মা করুণা রানি ভদ্রের সঙ্গে ছেলে রবি চন্দ্র ভদ্রের ঝগড়া চলছিল। গতকাল রাত ১০টার দিকে এ নিয়ে আবারও দুজনের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে রবি ঘরে থাকা ধারালো দা দিয়ে মাকে গলা কেটে হত্যা করেন। পরে তিনি পালিয়ে যান। খবর পেয়ে গভীর রাতে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ আর এম আল-মামুন বলেন, পাওনা টাকা পরিশোধ নিয়ে ঝগড়ার জেরে মাকে হত্যার পর ছেলে পালিয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।