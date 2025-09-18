মৃত হাতিটিকে মাটিচাপা দিচ্ছেন বন বিভাগের লোকজন। গতকাল বিকেলে উখিয়ার দোছড়ির রফিকের ঘোনা এলাকায়
জেলা

গহিন পাহাড়ে পড়ে ছিল হাতির মরদেহ, মুখ দিয়ে ঝরছিল রক্ত

প্রতিনিধিটেকনাফ, কক্সবাজার

কক্সবাজারের উখিয়ায় গহিন পাহাড়ে একটি পুরুষ বন্য হাতির মৃত্যু হয়েছে। হাতিটির আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর। তবে হাতিটির মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে পারেনি বন বিভাগ। গতকাল বুধবার দুপুরে উখিয়ার দোছড়ি রফিকের ঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্র জানায়, গতকাল হাতিটির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখার পর বন বিভাগকে খবর দেন তাঁরা। পরে বন বিভাগ হাতিটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলামত সংগ্রহ করে। স্থানীয় বাসিন্দারা যখন হাতিটি দেখতে পান, তখন এটির মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তাঁদের ধারণা, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অথবা শিকারির আক্রমণে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে।

জানতে চাইলে দোছড়ি বিট কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, স্থানীয় লোকজনের খবর পেয়ে প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের ভেটেরিনারি সার্জন ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতির ময়নাতদন্ত করেন। পরে ময়নাতদন্তের এসব আলামত সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে হাতির মৃত্যু স্বাভাবিক, নাকি দুর্ঘটনা, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। গতকাল রাতেই হাতিটিকে বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

