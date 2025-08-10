কুষ্টিয়ায় ভাড়া বাসা থেকে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং এলাকার ভাড়া বাসা থেকে ঊর্মি খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
নিহত ঊর্মি খাতুন মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকার রানা খানের স্ত্রী এবং সদর উপজেলার জিয়ারখী ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের মহিম মণ্ডলের মেয়ে। ওই দম্পতি হাউজিং এলাকার এফ ব্লকের একটি বাসায় থাকতেন এবং সিটি কলেজের সামনে কাপড় ও খাবারের ব্যবসা করতেন।
নিহত গৃহবধূর ভাই আবু সাইদ অভিযোগ করে বলেন, পাঁচ বছর আগে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকার রানা খানের সঙ্গে ঊর্মির দ্বিতীয় বিয়ে হয়। রানা মাদক সেবন করেন। এ জন্য বেশ কয়েকবার কারাগারেও ছিলেন। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া–বিবাদ ছিল। পারিবারিক কলহের জেরে মারধর ও শ্বাসরোধে ঊর্মিকে হত্যা করা হয়েছে। ভাড়া বাসায় ঊর্মিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন রানা। ঊর্মির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। থানায় মামলা করা হবে।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক বিরোধের জেরে ঊর্মিকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর স্বামী পলাতক। তাঁকে আটক করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।