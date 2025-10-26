সুনামগঞ্জের যাদুকাটা নদীতে শ্রমিক হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার যাদুকাটা নদীতে সাধারণ শ্রমিকদের হয়রানির অভিযোগে মানববন্ধন হয়েছে। যাদুকাটা নদীর বালু-পাথর শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে আজ রোববার দুপুরে নদীর তীরে এই মানববন্ধন হয়। এতে হাজারো শ্রমিক অংশ নেন।
মানববন্ধনে বলা হয়, দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যাদুকাটা নদীতে চলতি মাস থেকে সনাতন পদ্ধতিতে বালু উত্তোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু একটি প্রভাবশালী মহল মব সৃষ্টি করে নদীর পাড় কেটে বালু লুট করে। সাধারণ শ্রমিকেরা সনাতন পদ্ধতিতে বালু উত্তোলন করলেও অভিযানের নামে নিরীহ শ্রমিকদের হয়রানি করা হচ্ছে। তাঁদের ধরে নিয়ে জরিমানা, সাজা দেওয়া হচ্ছে। এতে শ্রমিকেরা আতঙ্কে আছেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এই নদীতে বালু উত্তোলনের কাজ করে জেলার ৫০ হাজার শ্রমিক জীবিকা নির্বাহ করেন। একটি চক্র নদীতে বালু উত্তোলন বন্ধের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। নদীতে নির্বিঘ্নে সাধারণ শ্রমিকদের বালু উত্তোলনের সুযোগ দিতে প্রশাসনের প্রতি দাবি জানানো হয় মানববন্ধন থেকে।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি রমজান মিয়া, সহসভাপতি সাহিদ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম, শ্রমিক আতিকুল ইসলাম, মাসুক মিয়া প্রমুখ।
সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া জানিয়েছেন, অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি, পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। সেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে নিয়মিত অভিযান হচ্ছে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।