খালেদা জিয়ার মৃত্যু: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস স্থগিত

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি তাঁর মৃত্যুতে সব বিভাগের ক্লাস স্থগিত করেছে প্রশাসন। তবে বিভিন্ন বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা চলমান থাকবে।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘আজ উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের সব বড় বৈঠক ও কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।’
এদিকে আজ সকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানায় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এ শোকবার্তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, সহ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান ও সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার অসামান্য অবদান এবং সাহসিকতা জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। তিনি সত্য-ন্যায়ের সপক্ষে ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সব সময় অবিচল ছিলেন।
শোকবার্তায় আরও উল্লেখ করা হয়, খালেদা জিয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে তিনি অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপস করেননি। তিনি দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আপসহীন নেতৃত্ব দিয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। অসময়ে তাঁর চলে যাওয়া দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।
খালেদা জিয়ার দীর্ঘদিন ধরে নানা অসুস্থতা ছিল। চলতি বছর ৭ জানুয়ারি লন্ডনে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। তবে নানা রোগে জটিলতা ও শরীর-মনে ধকল সহ্য করে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বয়সও ছিল প্রতিকূল। প্রায়ই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেন। হাসপাতালে ভর্তি করানো হতো।
গত ২৩ নভেম্বর এমনই পর্যায়ে তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এক মাসের কিছু বেশি সময় তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। এবার তিনি আর চিকিৎসায় সাড়া দিতে পারলেন না। ‘দেশনেত্রী’, ‘আপসহীন’ উপাধিতে ভূষিত খালেদা জিয়া চিরবিদায় নিলেন তাঁর প্রিয় দেশবাসীর কাছ থেকে।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন প্রথম আলোকে জানান, খালেদা জিয়া সকাল ছয়টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।