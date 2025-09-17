খুলনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শেখ আবু হোসেন
খুলনায় বিএনপি নেতা আবু হোসেনের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলি

খুলনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শেখ আবু হোসেনের (বাবু) বাড়িতে গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রূপসা উপজেলার আইচগাতী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হননি।

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহফুজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দুর্বৃত্তরা শেখ আবু হোসেনের বাড়ির আঙিনায় দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে। পরে স্থানীয় লোকজন ধাওয়া দিলে পালানোর সময় তারা তিনটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। ঘটনাস্থল থেকে ককটেলের দুটি খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনার তদন্ত চলছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শেখ আবু হোসেন অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন বিদেশে চিকিৎসার পর সম্প্রতি রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছিলেন। হামলার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা এসে বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকানে অবস্থান নেয়। পরে পাঁচ যুবক বাড়ির ভেতরে ঢোকার পরপরই বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শোনা যায়। স্থানীয় লোকজন একত্র হলে তারা দ্রুত মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করে। হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এ ঘটনায় আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে রূপসা উপজেলার সরকারি বেলফুলিয়া কলেজের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠন।

এদিকে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শেখ আবু হোসেনের বাড়িতে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপি নেতারা। অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন তাঁরা। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলম (মনা), জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

