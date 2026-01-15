খুলনায় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা মামলার পুনঃ তদন্তের দাবি

একুশে পদক পাওয়া সাংবাদিক মানিক চন্দ্র সাহা হত্যা মামলার পুনঃ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন খুলনার সাংবাদিক নেতারা। সাংবাদিক মানিক সাহার ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার খুলনা প্রেসক্লাব ও খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের (কেইউজে) পৃথক স্মরণসভা থেকে এ দাবি জানানো হয়।
সকালে খুলনা প্রেসক্লাবের হুমায়ুন কবীর বালু মিলনায়তনে আয়োজিত স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, মানিক সাহা আজীবন জনমুখী ও নির্ভীক সাংবাদিকতা করেছেন। এ কারণেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। তবে ২২ বছর পার হলেও হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী, অর্থদাতা ও নেপথ্যের শক্তিদের চিহ্নিত করা যায়নি। হত্যাকাণ্ডের বিচারের নামে যে রায় হয়েছে, তা প্রশ্নবিদ্ধ।
খুলনা প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক মো. এনামুল হকের সভাপতিত্বে ও নির্বাহী সদস্য কৌশিক দের সঞ্চালনায় স্মরণসভায় বক্তব্য দেন নির্বাহী সদস্য শেখ দিদারুল আলম, মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সভাপতি মো. রাশিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, খুলনা সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি মিজানুর রহমান, নিহত মানিক সাহার ছোট ভাই প্রদীপ সাহাসহ অন্য সাংবাদিক নেতারা। শুরুতে প্রয়াত সাংবাদিকের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
পরে প্রেসক্লাব চত্বরে অবস্থিত শহীদ সাংবাদিক স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ সময় খুলনা প্রেসক্লাব, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন, উদীচী, রতন সেন পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও নিহত সাংবাদিকের পরিবারের পক্ষ থেকে ফুল দেওয়া হয়।
এর আগে বেলা ১১টায় খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের (কেইউজে) নিজস্ব কার্যালয়ে পৃথক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কেইউজের সহসভাপতি কাজী শামিম আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ সেনের সঞ্চালনায় সভায় বক্তারা বলেন, মানিক সাহা হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। মামলার রায়ে সাংবাদিকসমাজ হতাশ ও ক্ষুব্ধ। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়েই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব।
সভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) যুগ্ম মহাসচিব হেদায়েত হোসেন মোল্লা, খুলনা প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক মো. এনামুল হক, কেইউজের সাবেক সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মিজানুর রহমান, উদীচীর খুলনা জেলার সাধারণ সম্পাদক খৈয়ম মণ্ডলসহ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা।
২০০৪ সালের ১৫ জানুয়ারি খুলনা প্রেসক্লাবের অদূরে দুর্বৃত্তদের বোমা হামলায় সাংবাদিক মানিক সাহা নিহত হন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি দৈনিক সংবাদ ও নিউ এজ পত্রিকার খুলনার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, ইটিভির প্রতিনিধি ও বিবিসি বাংলার খণ্ডকালীন সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০০৯ সালে তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।