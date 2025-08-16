রাজশাহীতে কোচিং সেন্টারে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ঘিরে রেখেছেন সেনাসদস্যরা

রাজশাহী নগরের কাদিরগঞ্জ এলাকার একটি কোচিং সেন্টারে আজ শনিবার সকাল থেকে অভিযান চালাচ্ছে যৌথ বাহিনী। কাদিরগঞ্জের সড়ক বন্ধ করে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে সেনাসদস্যরা ওই ভবন ঘিরে রেখেছেন।
কোচিং সেন্টারটির নাম ‘ডক্টর ইংলিশ’। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়িটির মালিক শফিউল আলম (লাট্টু)। তিনি রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি। তাঁর ছেলে মুনতাসির আলম (অনিন্দ্য) ডক্টর ইংলিশ কোচিং সেন্টার পরিচালনা করেন। তিনি রাজশাহী সিটির সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের আত্মীয়। এর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক রেজাউল করিম হত্যা মামলায় মুনতাসির অনিন্দকে সন্দেহজনক আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে ওই মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পান।
আজকের অভিযানের বিষয়ে দুপুর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র গাজীউর রহমান বলেন, ‘সেনাবাহিনী ব্রিফিং করলে সাংবাদিকেরা ওই বিষয়ে তথ্য জানতে পারবেন। থানায় মামলা হওয়ার পর আমরা এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব।’
এ প্রতিবেদন লেখার সময় দুপুর পৌনে একটা পর্যন্ত যৌথ বাহিনীর অভিযান চলছিল। সরেজমিনে দেখা যায়, কাদিরগঞ্জ এলাকার প্রধান সড়কটি বন্ধ আছে। সেনাসদস্য ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সদস্যরা ঘটনাস্থলে আছেন। ডক্টর ইংলিশের সামনে ক্রাইম সিনের ফিতা টাঙিয়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।