কিশোরগঞ্জে এক ব্যক্তি চার দিন ধরে নিখোঁজ, পরিবার বলছে অপহরণ

কিশোরগঞ্জে বাড়ি থেকে বের হয়ে চার দিন ধরে নিখোঁজ মো. ওমর ফারুক (৩১) নামের এক ব্যক্তি। পরিবারের দাবি, তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার দুপুরে জেলা শহরের আখড়াবাজার এলাকায় মানববন্ধন করে ওমর ফারুক অপহৃত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তাঁর স্বজনেরা। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ওমর ফারুকের বাবা জসীম উদ্দিন, ছোট ভাই মোশাররফ হোসেন, স্ত্রী ফাহমিদা ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। এ ছাড়া ওমর ফারুকের গ্রামের লোকজনও মানববন্ধনে অংশ নেন। নিখোঁজ ওমর ফারুক কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদল ইউনিয়নের মধুনগর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দুই মেয়ের বাবা।
ওমর ফারুকের বাবা জসীম উদ্দিন বলেন, ৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ওমর ফারুক শহরের অফিসে (বিকাশ পয়েন্ট) যায়। অফিসের কাজ শেষে বিকেল চারটার দিকে বাড়ি ফিরে আসে। পরে সন্ধ্যার আগে আবার অফিসের কথা বলে বের হয়। এর পর থেকে আর তার খোঁজ মেলেনি। একটি নাম্বার থেকে কল করে তাঁর কাছে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
ওমর ফারুকের স্ত্রী ফাহমিদা বলেন, ‘ছোট দুই শিশুসন্তান নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় আছি। তিনি যেখানেই থাকুন, আমি তাঁকে জীবিত ফেরত চাই।’
কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন আজ বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় জিডি করা হয়েছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি। তবে ওমর ফারুককে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।’