মানিকগঞ্জে সন্তানের পিতৃপরিচয় আদায়ে এক নারীর দীর্ঘ আইনি লড়াই

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় সন্তানের পিতৃপরিচয় আদায়ে এক যুগের বেশি সময় ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এক নারী। সামাজিক অপমান, আর্থিক সংকট ও বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা—সব বাধা পেরিয়ে ন্যায়বিচারের আশায় এখনো আদালতের দ্বারেই ঘুরছেন তিনি।
ভুক্তভোগী নারীর অভিযোগ, ডিএনএ পরীক্ষায় বাবার পরিচয় নিশ্চিত হলেও তাঁর সন্তান বাবার অধিকার পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে সন্তানের পিতৃপরিচয় পেতে হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তিনি। এক যুগ পেরিয়ে গেলেও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় তাঁর পরিবারও অসহায় হয়ে পড়েছেন।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনার পর নারীর পরিবারের অনুরোধে সালিসে বসা হয়। সালিসে অভিযুক্ত যুবক ওই নারীকে বিয়ে করতে রাজি হন। তবে পরে পালিয়ে যান। পরে তিনি ভুক্তভোগী পরিবারকে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন।
মামলার এজাহার এবং ভুক্তভোগী নারীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আসামি শরিফুল ইসলাম এবং ওই নারীর বাড়ি একই ইউনিয়নে। ২০১২ সালে ওই নারীকে (তখন তরুণী) প্রেমের প্রস্তাব দেন শরিফুল। এর কিছুদিন পর তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০১২ সালের ১ নভেম্বর রাতে শরিফুল এক প্রতিবেশীর সহযোগিতায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে ওই নারীকে ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে অন্তঃসত্ত্বা হলে ভুক্তভোগী নারী শরিফুলকে বিয়ের জন্য চাপ দেন এবং বাবা-মাকে জানান। ওই নারীর পরিবার স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কাছে বিচার চান। সালিসে শরিফুল রাজি হলেও পরে আর বিয়ে করেননি। উল্টো ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারীকে গর্ভপাত করতে হুমকি-ধমকি দেন। এরপর ২০১৩ সালের ১৬ মে মানিকগঞ্জে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ধর্ষণের অভিযোগে শরিফুলকে এবং সহযোগিতার অভিযোগে শরিফুলের এক প্রতিবেশীকে আসামি করে মামলা করেন ভুক্তভোগী নারী।
ওই নারী প্রথম আলোকে বলেন, সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণের জন্য ডিএনএ পরীক্ষার আবেদনসহ মামলা করেন। ডিএনএ পরীক্ষায় শরিফুল তাঁর সন্তানের বাবা নিশ্চিত হলেও মামলার কার্যক্রম বারবার বিলম্বিত হয়। কখনো সাক্ষীর অনুপস্থিতি, কখনো অভিযুক্তের অনুপস্থিতি কিংবা আইনি জটিলতায় মামলাটি দীর্ঘসূত্রতায় পড়ে।
দরিদ্র পরিবারের ভুক্তভোগী নারী প্রায় ছয় বছর ধরে ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করছেন। ওই নারীর সন্তানের বয়স এখন ১৩ বছর। একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ালেখা করছে। সামাজিক পরিচয় এবং মানসিক বিকাশ—সব ক্ষেত্রেই শিশুটি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিশুটির মা। তিনি বলেন, ‘আমার সন্তানের কোনো দোষ নেই। ও কেন বাবার পরিচয় থেকে বঞ্চিত হবে? আমার সন্তানের বাবার অধিকার নিশ্চিত হোক, আমি চাই।’
সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মামলা করার পর পুলিশ আসামি শরিফুলকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় দুই বছর কারাগারে থাকার পর জামিনে বের হন। এরপর উচ্চ আদালত থেকে জামিনে আছেন। এ মামলায় ২০১৩ সালের ৩০ অক্টোবর শরিফুলের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগপত্র দেন হরিরামপুর থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শওকত আলী।
ভুক্তভোগী নারীর বাবা বলেন, এ ঘটনায় তাঁরা সামাজিকভাবে নানা অপমান এবং মামলা করার কারণে চাপের মুখে পড়েছেন। অনেকেই বিষয়টি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তবু ন্যায়বিচারের আশায় তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। মামলা করার পর পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করে। পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি। দীর্ঘদিনে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় তিনি ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে শঙ্কার কথা জানান।
তবে আসামি শরিফুল ইসলাম দাবি করেন, এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা। উচ্চ আদালতে তিনি জামিন পেয়েছেন। আদালতে বিষয়টির মীমাংসা হবে।
আইনজীবীরা বলছেন, এ ধরনের মামলায় ডিএনএ পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে বাস্তবে নানা কারণে এসব পরীক্ষা সম্পন্ন করতে দেরি হয়। পাশাপাশি মামলার জট, আদালতের চাপ এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতা বিচারপ্রাপ্তির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
জাতীয় মহিলা সংস্থার মানিকগঞ্জের নির্বাহী কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক বজলু বলেন, ভুক্তভোগী ওই নারী তাঁদের কার্যালয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে সংস্থার সহযোগিতায় লিগ্যাল এইড কমিটির মাধ্যমে ওই নারী ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। এক যুগ পেরিয়ে বিচার না পাওয়ায় হতাশ হলেও হাল ছাড়েননি ওই নারী। তাঁর একটাই দাবি—সন্তানের পিতৃপরিচয় নিশ্চিত হোক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক।
জেলা নারী নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, মামলাটি সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ পর্যায়ে আছে। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হলে মামলার রায় ঘোষণা হবে। বিচারপ্রার্থী ন্যায়বিচার পাবেন বলে তাঁর বিশ্বাস।