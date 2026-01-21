নরসিংদী-২ আসনে এনসিপির প্রার্থী গোলাম সারোয়ার (বাঁয়ে) ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমজাদ হোসাইন
নরসিংদী-২ আসনে এনসিপির প্রার্থী গোলাম সারোয়ার (বাঁয়ে) ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমজাদ হোসাইন
জেলা

নরসিংদী-২

এনসিপি নেতা সারোয়ারের আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি জামায়াতের প্রার্থী

প্রতিনিধিনরসিংদী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক ও নরসিংদী-২ আসনের ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী গোলাম সারোয়ার ওরফে সারোয়ার তুষারের আসনে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমজাদ হোসাইন।

১০–দলীয় জোটের সমঝোতা অনুযায়ী এনসিপি নেতা গোলাম সারোয়ারকে আসনটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জামায়াতের স্থানীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা ক্ষোভ দেখান। গতকাল মঙ্গলবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে জামায়াত প্রার্থী আমজাদ হোসাইন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি। তবে একই আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী ফারুক ভূঁইয়া মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

জামায়াত সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে ‘প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য’ বাসা থেকে বের হচ্ছিলেন জামায়াতের প্রার্থী আমজাদ হোসাইন। তবে এর আগেই নির্বাচনী এলাকার বিপুলসংখ্যক কর্মী-সমর্থক আমজাদের বাসার সামনে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করতে চাপ দেন। একপর্যায়ে বাসার গেট তালাবদ্ধ করে দেন তাঁরা। পাশাপাশি ‘আসন ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মানি না’ স্লোগান দিতে থাকেন।

একপর্যায়ে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মোসলেহুদ্দিন মনোনয়ন প্রত্যাহারের কাগজপত্রে স্বাক্ষর নিতে আমজাদ হোসাইনের বাসায় যান। তবে উত্তেজিত সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে তিনিও সেখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

জামায়াতের প্রার্থী আমজাদ হোসাইন বলেন, পরিস্থিতির কারণে বাসায় আটকে পড়ায় তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে যেতে পারেননি।

জানতে চাইলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী গোলাম সারোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, ‘জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার না করে জোটের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। জোটের প্রার্থী হিসেবে আমি জোটগত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।’

এদিকে নরসিংদী-৩ (শিবপুর) ও নরসিংদী-৪ (বেলাব-মনোহরদী) আসনেও প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার না করায় ১০–দলীয় জোটের আসন সমঝোতা ভেস্তে গেছে। নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রাকীবুল ইসলাম জোটের প্রার্থী হলেও মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি জামায়াতের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান। নরসিংদী-৪ (বেলাব-মনোহরদী) আসনে জামায়াতের প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম জোটের প্রার্থী হলেও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী নাসির উদ্দিন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি।

আরও পড়ুন