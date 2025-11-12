পঞ্চগড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘিরে ‘ধর ধর’, ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা শেষে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করে ফেরার সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের ওপর হামলা হয়েছে। এ ঘটনায় মো. হাসান (৩৮) নামের এক যুবককে ১২ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে উপজেলা শহরের বোদা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। দণ্ড পাওয়া মো. হাসান উপজেলার মীরপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে বোদা বাজারে নিষিদ্ধ পলিথিনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশরাফুল ইসলাম। এ সময় প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদপ্তর পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ইউসুফ আলী। এ অভিযানে বোদা বাজারে ‘আইয়ুব মসলা ঘর’ থেকে ১৩৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। এ সময় ওই দোকানের পরিচালক সাব্বির হোসেনকে (২৯) ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময়ে ‘আকাশ মসলা স্টোর’ থেকে ৭৮ কেজি ৯৫০ গ্রাম নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। ওই দোকানের মেহেদী হাসানকে (২৬) দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
জরিমানা আদায় শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশরাফুল ইসলাম, তাঁর পেশকার আল আমিন ও কয়েকজন পুলিশ সদস্য কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে যান। পেছনে জব্দ করা পলিথিন একটি ভ্যানে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ইউসুফ আলী ও নমুনা সংগ্রহকারী নাহিদুল ইসলাম। তখন একদল লোক তাঁদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে জব্দ করা পলিথিন লুটপাট শুরু করেন। এমনকি তাঁদের মারধর করতে উদ্যত হন। খবর পেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশরাফুল ইসলাম পুলিশসহ তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। হামলা ও লুটপাটে নেতৃত্বদানকারী মো. হাসানকে আটক করে ১২ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ লোকজন সহকারী কমিশনারসহ সবাইকে ঘিরে রেখে ‘ধর ধর’ ও ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেন। এ সময় পেশকার আল আমিনকে ধাক্কাধাক্কিসহ মারধরের চেষ্টা করেন বিক্ষুব্ধ লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
গতকাল রাতে সহকারী কমিশনার আশরাফুল ইসলাম মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, জব্দ করা পলিথিন লুটপাটের ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়া একজনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এ ঘটনায় ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা কিছু ব্যক্তিকে আসামি করে বোদা থানায় মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে।