বিদেশ যেতে না পেরে কিশোরগঞ্জে মাইক ভাড়া করে গালাগাল

কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির বাধার কারণে বিদেশ যেতে না পেরে ক্ষোভে মাইক ভাড়া করে গালাগাল করেছেন কিশোরগঞ্জের এক যুবক। গত শুক্রবার ওই ঘটনার একটি ভিডিও রেকর্ড করে নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন তিনি।
ওই যুবকের নাম সারোয়ার হোসেন রাব্বি (২৭)। তিনি হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পানান গ্রামের বাসিন্দা। ভিডিওতে তিনি বলেন, তিন-চার মাস ধরে এক লাখ টাকা না থাকায় তিনি সৌদি আরবে যেতে পারছেন না। বিভিন্ন সমিতির কাছে ঋণের জন্য আবেদন করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ‘সবকিছু ঠিক থাকার পরও ঋণ না দেওয়ার জন্য সমিতির লোকদের কাছে আমার নামে উল্টাপাল্টা কথা বলা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার কাছে কেউ এক টাকা পাবে না, কারও টাকা মেরে খাইনি। কোনো দিন জেনে–বুঝে কারও ক্ষতি করিনি। তাহলে কেন আমার সঙ্গে এমন বৈষম্য করে আমার এলাকার লোক?’
ওই যুবকের দাবি, এলাকার কিছু মানুষ আগে থেকেই তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তাঁর কাজে বাধা দেন। এই ক্ষোভ থেকেই তিনি মাইক ভাড়া করে গালাগাল করেছেন।
সারোয়ার ভিডিওর ক্যাপশনে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘প্রথমে ক্ষমা চাইছি, আমি অনেক খারাপ ভাষায় গালাগাল করেছি। আমি কেন এমন করেছি, সেটা শুনুন।’ তিনি জানান, তাঁর একটি ছোট ছেলে আছে এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য সুযোগ চান তিনি। ভিডিওতে একটি ভিসার কাগজ দেখিয়ে তিনি বলেন, ভিসা ও মেডিকেলের মেয়াদ আগামী ৩০ অক্টোবর শেষ হয়ে যাবে। এর আগে তাঁর দুবার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে। অটোরিকশা চালিয়ে ও বিকাশের অংশীদার ব্যবসা করে অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি এখন নিরুপায়। ভিডিওতে তিনি তাঁর কষ্টের কথা জানিয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা খায়রুল ইসলামসহ কয়েকজন বলেন, ভিডিওটি দেখে তাঁরা অপমানিত বোধ করেছেন। তবে অনেকে সারোয়ারের মানসিক কষ্ট ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।