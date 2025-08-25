হ‌বিগঞ্জ জেলা বিএন‌পির স‌ন্মেলন বা‌তি‌লের দা‌বি‌তে সোমবার বি‌কেল জেলা শহ‌রে বি‌ক্ষোভ মি‌ছিল ও সমা‌বেশ ক‌রেন দ‌লের একাং‌শের নেতা–কর্মীরা
হবিগঞ্জে বিএনপির সম্মেলন বাতিলের দাবিতে এক পক্ষের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদকহবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন বাতিলের দাবিতে দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা হবিগঞ্জ শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। আজ সোমবার বিকেল পাঁচটার দিকে বিক্ষুব্ধ নেতা–কর্মীরা শহরের কোর্ট মসজিদ এলাকায় সমাবেত হয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তাঁদের পাশ কাটিয়ে কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক জি কে গউছ এই সম্মেলনের আয়োজন করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ পৌরসভার মাঠে জেলা বিএনপির সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। এতে আজমিরীগঞ্জ উপজেলা ও নবীগঞ্জ পৌরসভা কমিটি ছাড়া জেলার ১৩টি ইউনিটের ১ হাজার ৩১৩ কাউন্সিলরের অংশ নেওয়ার কথা।

হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক নারী সংসদ সদস্য সাম্মী আখতারের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তরা বলেন, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর জেলা বিএনপির সন্মেলনের যে আয়োজন করা হয়েছে, এর সঙ্গে নেতা–কর্মীদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের দোসরদের নিয়ে উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই লোকজনদের দিয়ে জি কে গউছ তাঁর সাজানো সন্মেলন করতে চান।

সমাবেশে বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সুজাত মিয়া, আহমদুর রহমান আবদাল, অধ্যাপক এনামুল হক, কামাল উদ্দিন (সেলিম) ও আব্বাস উদ্দিন প্রমুখ। পরে নেতা–কর্মীরা মিছিল নিয়ে শহরের চৌধুরী বাজার এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন। এ সময় ওই সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেন নেতা–কর্মীরা।

জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আহমদুল রহমান ও এনামুল হক বলেন, বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট-বিভাগ) ও হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জি কে গউছের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে বিএনপির বৃহৎ একটি অংশকে পাশ কাটিয়ে ৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ জেলা কমিটির সম্মেলন করতে যাচ্ছে। সম্মেলন প্রস্তুতি যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাতে জি কে গউছ তাঁর পছন্দের লোকজন নিয়েছেন। আবার তিনি নিজেই জেলা সভাপতি পদে নির্বাচন করছেন। তাঁদের নিজেদের অংশগ্রহণে সম্মেলন করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি শহরের এক কোনায় তথাকথিত সম্মেলন করতে যাচ্ছেন। এর প্রতিবাদেই প্রতিবাদ সমাবেশ ডেকেছেন বলে জানান বিক্ষোভকারীরা।

অভিযোগের বিষয়ে জি কে গউ‌ছের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলে সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়। তাঁর ঘ‌নিষ্ঠজন হি‌সে‌বে প‌রি‌চিত ও জেলা বিএন‌পির যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল হক প্রথম আলো‌কে ব‌লেন, বিএন‌পি বড় দল, সবারই‌ মতপ্রকা‌শের স্বাধীনতা আছে, যাঁরা ভা‌বে‌ছেন স‌ম্মেলনে হে‌রে যা‌বেন, তাঁরাই এ সম্মেলন‌কে প্রশ্ন‌বিদ্ধ করার চেষ্টা কররছন।

