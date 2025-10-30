ঝিনাইদহে নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহে নবগঙ্গা নদীর পানিতে ডুবে আরিয়ান (৫) ও তাসনিম (৬) নামে দুই চাচাতো ভাই–বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার কাতলামারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আরিয়ান কাতলামারী গ্রামের সোহেল রানার ছেলে এবং তাসনিম তারা মিয়ার মেয়ে। তারা পাশাপাশি বাড়িতে থাকত। শিশু দুটির পরিবার জানিয়েছে, প্রতিদিনের মতো সকালে তারা নবগঙ্গা নদীর ধারে খেলতে গিয়েছিল। খেলতে খেলতে আরিয়ান নদীতে পড়ে যায়। তাকে তুলতে গিয়ে তাসনিমও পানিতে পড়ে যায়। ঘটনাটি অন্য শিশুরা দেখে তাদের বাড়িতে জানানোর পর পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পানি থেকে শিশু দুটির লাশ উদ্ধার করেন।
কাতলামারী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) জাহাঙ্গীর আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না করায় লাশ দুটি দাফন করতে বলা হয়েছে।