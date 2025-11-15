তিন জেলায় বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধে মানুষের দুর্ভোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে আজ শনিবার জামালপুর, টাঙ্গাইল ও সাতক্ষীরা জেলায় বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ ও মানববন্ধন হয়েছে। ফলে তিনটি জেলাতেই কর্মসূচি স্থানের আশপাশে যানজট তৈরি হয়েছে, ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে যানবাহনের যাত্রী ও চালকদের।
৩ নভেম্বর রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭ আসনে বিএনপির প্রাথমিক প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এর পর থেকে দেশের বিভিন্ন আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়ে আসা নেতাদের সমর্থকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জেলায় নানা কর্মসূচি পালন করছেন মনোনয়নবঞ্চিতরা।
আজ বেলা ১১টার দিকে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা শহরের বটতলা এলাকায় প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ, মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বিএনপির একটি পক্ষের কর্মী-সমর্থকেরা।
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ ই সুলতান মাহমুদ। তবে একটি অংশ বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ এস এম আবদুল হালিমের মনোনয়নের দাবিতে আজকের কর্মসূচি পালন করেন।
আবদুল হালিমের সমর্থকেরা সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রথমে ইসলামপুর সরকারি কলেজ মাঠে জড়ো হন। সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। এরপর প্রায় এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মানববন্ধন করেন। মানববন্ধন শেষে শহরের বটতলা এলাকায় প্রধান সড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আবদুল হালিমের অনুসারীরা। এতে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দেড় ঘণ্টা পর বিক্ষোভকারীরা সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। উপজেলা, পৌর শহর ও ১২টি ইউনিয়ন থেকে হাজারো নেতা-কর্মী এসব কর্মসূচিতে অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নবী নেওয়াজ খান লোহানী, পৌর বিএনপির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন সরকার, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন ও আবদুর রউফ, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, সাবেক দপ্তর সম্পাদক রুহুল আজম, সদস্য মো. কামরুল, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক এনামুল করিম, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক এমরুল হাসান প্রমুখ।
কর্মসূচির ব্যাপারে জানতে চাইলে এ এস এম আবদুল হালিম বলেন, ‘সব আন্দোলন-সংগ্রামে মাঠে সক্রিয় ছিলাম। ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে ১৪টি মামলার আসামি ছিলাম। সেই সময় দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছি। ফ্যাসিস্ট সরকার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছি। সব সময় তৃণমূল নেতাদের পাশে ছিলাম, আছি ও থাকব। পুনর্বিবেচনা হলে মনোনয়ন পেতে পারি। দলই সবার আগে।’
বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এ ই সুলতান মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনাকে অমান্য করে, এসব কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন। আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাধ্যমে তাঁদের (আন্দোলনকারী) আসার আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু তাঁরা আমার কাছে না এসে এসব কর্মকাণ্ড করছেন। বিষয়টি বিএনপির হাইকমান্ড ব্যবস্থা নেবেন।’
টাঙ্গাইল-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ব্যবসায়ী ফকির মাহবুব আনাম। তাঁর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে আজ দুপুরে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপি নেতা ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ আলীর সমর্থকেরা।
বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মধুপুর উপজেলা সদরের ময়মনসিংহ সড়ক থেকে মোহাম্মদ আলীর সমর্থকেরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি পৌর এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে দুপুর ১২টার দিকে বাসস্ট্যান্ড এলাকার আনারস চত্বরে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল-জামালপুর সড়ক অবরোধ করে।
অবরোধস্থলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি জয়নাল আবেদীন খান, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদ সরকার, সদস্য আনোয়ার হোসেন, শোলাকুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হবিবর রহমান, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল লতিফ, উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক আবদুল মান্নান, ধনবাড়ী উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজাহান আলী, মধুপুর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন অর রশীদ, মধুপুর কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মানিক মিয়া, পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর হামিদা বেগম, উপজেলা মহিলা দলের সাবেক সদস্য সীমা খাতুন প্রমুখ।
সমাবেশ শেষে বেলা ১টায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। অবরোধ চলাকালে টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ও জামালপুর সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
সাতক্ষীরা-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন আলীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির বহিষ্কৃত সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুর রউফ। তাঁর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে আজ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মনোনয়নপ্রত্যাশী পৌর মেয়র তাজকিন আহমেদ চিশতীর অনুসারীরা।
আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের সংগীতা মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে নিউমার্কেট মোড় জিরো পয়েন্টে মহাসড়ক অবরোধ করেন তাজকিন আহমেদের অনুসারীরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আশাশুনি-সাতক্ষীরা, যশোর-সাতক্ষীরা ও খুলনা-সাতক্ষীরা সড়ক বন্ধ থাকায় পুরো এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।
বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সাতক্ষীরা পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর অজিয়ার রহমান, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মতিনুর রহমান, ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দ জাহিদুর রহমান বারী, সহসভাপতি মো. মাহমুদ, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শিহাবুজ্জামান প্রমুখ।