নাটোরে একসঙ্গে পাঁচ সন্তান প্রসব প্রসূতির

নাটোরের লালপুর উপজেলায় এক গৃহবধূ পাঁচ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। অস্ত্রোপচার না করে স্বাভাবিকভাবেই তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম দেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সন্তানগুলোর জন্ম হয়।
রেশমা খাতুন (২৩) নামের এক নারী এই পাঁচ সন্তানের জন্ম দেন। তিনি লালপুর উপজেলার সাইপাড়া (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের দিনমজুর আসিব হোসেনের স্ত্রী। ভূমিষ্ঠ হওয়া এক ছেলে ও এক মেয়ে গতকাল রাতেই মারা গেছে। আজ বুধবার সকালে তাদের দাফন করা হয়েছে। মা ও অপর তিন সন্তান সুস্থ আছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে রেশমা খাতুন প্রসবব্যথা অনুভব করলে রাতেই তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত ১০টার দিকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে স্বাভাবিকভাবে তাঁর পাঁচ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে এক ছেলে ও এক মেয়ে মারা যায়।
আজ বেলা তিনটার দিকে চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে নবজাতকদের বাবা আসিব হোসেন জানান, বর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান সুস্থ আছে। তবে তাদের হাসপাতালে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, একটি খামারে দৈনিক ৪৫০ টাকা মজুরিতে কাজ করেন। এই স্বল্প আয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের সঠিক যত্ন নেওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তিনি সবার কাছে সহযোগিতা ও দোয়া চান।