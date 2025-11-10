ন্যায়বিচারের ব্যত্যয় দেখলে বিবেকবানদের বাধা দেওয়া উচিত: দুদক কমিশনার

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলী আকবর আজিজী বলেছেন, কোথাও ন্যায়বিচারের ব্যত্যয় ঘটতে দেখলে বিবেকবান মানুষের উচিত, সেটিকে বাধা দেওয়া।
আজ সোমবার সকালে দিনাজপুরে দুদকের এক গণশুনানিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আকবর আজিজী। দিনাজপুর দুদক কার্যালয় এই গণশুনানির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে উদ্বোধন ও দ্বিতীয় পর্বে গণশুনানি হয়।
দুদক কমিশনার আজিজী বলেন, ‘আমরা যেখানেই দেখব যার যা প্রাপ্য সেটি দেওয়া হচ্ছে না বা বাধা দেওয়া হচ্ছে—সেটিই হবে নীতির পরিপন্থী, অর্থাৎ সুনীতির পরিপন্থী বা দুর্নীতি। দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই কোনো না কোনোভাবে যার কাছে যতটুকু ক্ষমতা এসেছে, সেই ক্ষমতাটুকুর অপব্যবহার করার জন্য উদ্গ্রীব। এর কারণ আমরা পার্থিব অর্জনের জন্য উন্মুখ। এর থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে।’
জেলা দুদক কর্তৃপক্ষ জানায়, আজকের গণশুনানিতে ১৬৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে দুদকের তফসিলভুক্ত ১২৮টি অভিযোগের শুনানি হচ্ছে। যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিষয়ে অভিযোগ আছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও অভিযোগকারী উভয়ই উপস্থিত আছেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন, দুদকের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক নুরুল হুদা ও জেলা পুলিশ সুপার মারুফাত হোসাইন।