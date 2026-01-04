নওগাঁ জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আজ রোববার সকাল থেকে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে
নওগাঁ-১ আসনে বিএনপির দুই ‘বিদ্রোহী’সহ তিনজনের মনোনয়ন বাতিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার) আসনে বিএনপির দুই ‘বিদ্রোহী প্রার্থী’সহ তিনজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া আরেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই ঘোষণা দেন।

মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি নুরুল ইসলাম ও যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য মাহমুদুস সালেহীনের। মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া অপর প্রার্থী হলেন, স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া সোহরাব হোসেন। এ ছাড়া ওই আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী আবদুল হক শাহর মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাহবুবুল আলম, জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আকবর আলী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির ‘বিদ্রোহী প্রার্থী’ ছালেক চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, নুরুল ইসলাম বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও তাঁর সপক্ষে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নপত্র জমা দেননি।  এ জন্য তাঁর মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া মাহমুদুস সালেহীন তাঁর মনোনয়নপত্রে নিজেই নিজের নাম প্রস্তাব করেছেন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী এলাকার ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থনসূচক তালিকা জমা দিতে হয়। কিন্তু তিনি সেই তালিকা জমা দেননি। এই দুই কারণে তাঁর মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়েছে।

অন্যদিকে আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী সোহরাব হোসেনের হলফনামায় তিন জায়গায় তথ্যের গরমিল পাওয়া গেছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী এলাকার ১ শতাংশ ভোটারের যে তালিকা জমা দিয়েছেন তাতে গরমিল পাওয়া গেছে। ওই আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী আবদুল হক শাহ হলফনামায় মামলার তথ্য গোপন রাখায় তাঁর মনোনয়নপত্রটি দুই ঘণ্টার জন্য স্থগিত করা হয়েছে।  এই সময়ের মধ্যে যথাযথ নথিপত্র জমা দিতে পারলে তাঁর মনোনয়নপত্রটি গৃহীত হবে।

