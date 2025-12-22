বগুড়া-৭ আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। আজ সোমবার বিকেলে শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে
বগুড়া-৭ আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। আজ সোমবার বিকেলে শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে
বগুড়া-৭ আসনে এক দিনের ব্যবধানে খালেদা জিয়ার পক্ষে তিনটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বগুড়া–৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে এক দিনের ব্যবধানে আরও দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে ও বিকেলে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা, গাবতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে আলাদাভাবে দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। এ সময় বিএনপির স্থানীয় নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত নেতা-কর্মীদের মধ্যে ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার, গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক, গাবতলী পৌর বিএনপির সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম, শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক।

এর আগে গতকাল রোববার বগুড়া জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে খালেদা জিয়ার পক্ষে তাঁর উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ মিল্টন বলেন, নির্বাচনী এলাকার দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই দলের চেয়ারপারসনের পক্ষে গতকাল তাঁর উপদেষ্টা হেলালুজ্জামান তালুকদার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। দলীয় নেতা-কর্মীদের সিদ্ধান্তে নির্বাচনী দুই উপজেলার নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আজ আলাদাভাবে চেয়ারপারসনের পক্ষে দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, খালেদা জিয়া ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে বগুড়া-৭ আসন থেকে জিতেছেন। পরে তিনি আসন ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে তিনবার জয়ী হন হেলালুজ্জামান তালুকদার। একবার উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন কেন্দ্রীয় নেতা মওদুদ আহমদ। ২০১৪ সালের নির্বাচন বিএনপি বর্জন করলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পার্টির আলতাফ আলী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ মিল্টনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মোস্তফা আলম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

