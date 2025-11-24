দুর্ঘটনায় আহত শিশুকে নিয়ে সবাই ছুটলেন হাসপাতালে, ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল বিচ্ছিন্ন হাত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে চলন্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে এক শিশুর হাত কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ সোমবার বিকেলে চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের হাজীগঞ্জ উপজেলার কৈয়ারপুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
শিশুটির নাম রিহান খান (১০)। সে চাঁদপুর সদর উপজেলার বহরিয়া গ্রামের প্রবাসী মো. হোসেনের ছেলে। সে দাদির সঙ্গে কুমিল্লায় ফুফুর বাড়িতে যাচ্ছিল। সে একটি হেফজ মাদ্রাসায় পড়ে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, চাঁদপুর থেকে কুমিল্লা যাওয়ার পথে কৈয়ারপুলে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে শিশুটির একটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে শিশুটির উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
তানজিনা আক্তার নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, দাদি মমিনা আক্তারের সঙ্গে রিহান তার ফুফুর বাড়ি কুমিল্লায় যাচ্ছিল। সে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় দাদির কোলে ছিল। হঠাৎ সে বাঁ হাত বাইরে বের করে। এ সময় ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে তার হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। এ অবস্থায় হাত রেখেই দ্রুত রিহানকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে হাতটি উদ্ধার করে স্থানীয় ব্যক্তিরা ৯৯৯–এ কল করলে পুলিশ এসে হাতটি নিয়ে যায়।
রাত আটটার দিকে হাজীগঞ্জ থানার ওসি মহিউদ্দিন ফারুক প্রথম আলোকে টেলিফোনে বলেছেন, ‘উপজেলার কৈয়ারপুলে একটি খণ্ডিত হাত পড়ে আছে, এমন খবর পেয়ে হাতটি উদ্ধার করে রিহানকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সে পৌঁছে দিই। শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’
হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা আহমেদ তারভীর হাসান প্রথম আলোকে জানান, শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হাতটি ফ্রিজিং করে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।