লালনের দেশে আনন্দে ভাসল জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীরা

কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন ভরে উঠেছিল হাজারো স্বপ্নবান শিক্ষার্থীর পদচারণে। ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিতে আজ সোমবার সেখানে আয়োজন করা হয় এক অনন্য উৎসবের। সকাল থেকেই কৃতী শিক্ষার্থী আর অভিভাবকেরা প্রাঙ্গণ মুখর করে তোলেন।
শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংবর্ধনার আয়োজন করে প্রথম আলো। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে সকাল ১০টায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যের পর প্রথম আলো সম্পাদকের লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান প্রথম আলোর কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান। তিনি শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, মুখস্থ ও মাদককে না বলার শপথও করান। এরপর শিখোর পক্ষ থেকে তিনজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক কামরুল হাসান শাহিদিন, তাশফিকাল সামি ও আবদুল্লাহ আল মেহেদি মঞ্চে আসেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের মজার মজার প্রশ্ন করে বই উপহার দেন।
অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলে গান–নাচ। জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের থিম সংয়ের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন গত বছর জিপিএ–৫ পাওয়া শিক্ষার্থী চারু সাহা ও এবার জিপিএ–৫ পাওয়া অন্তরা সাহা। সঙ্গে ছিল আরও তিনজন কিশোর–কিশোরী। এরপর জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী সুজন রহমান ‘মিলন হবে কত দিনে’ লালনসংগীত পরিবেশন করেন।
নাচগানের ফাঁকে ফাঁকে চলে অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতা। বিজয়ী ১০ জন শিক্ষার্থীকে মঞ্চে ডেকে পুরস্কার তুলে দেন প্রথম আলোর সহকারী বার্তা সম্পাদক তপতী বর্মন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের মতো মেধাবী এই মুখগুলো সরাসরি দেখে খুব ভালো লাগছে। তোমরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই বেশি বেশি পড়বে। সিনেমা দেখবে। তোমাদের মেধা বিকশিত করবে। প্রথম আলো পড়বে। তোমাদের পাশে প্রথম আলো থাকবে।’
প্রথম আলো কুষ্টিয়া বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নাবিলা নূরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও গান পরিবেশ করেন পাবনা বন্ধুসভার সভাপতি কোলাহল ব্যান্ডের শিল্পী নাহিদুজ্জামান। শেষ পর্যায়ে গান গেয়ে মঞ্চ মাতান ঢাকা থেকে আসা শিল্পী শাহরিন মিম। তাঁর গানের সঙ্গে কৃতী শিক্ষার্থীরা নাচতে থাকেন। পরে কুষ্টিয়া বন্ধুসভার সভাপতি অর্ণব সমাপনী বক্তব্য দেন।
এর আগে সকাল আটটা থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণ শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের নিবন্ধন করা প্রবেশপত্র দেখিয়ে বুথ থেকে নাশতা ও ক্রেস্ট নিয়ে মূল মিলনায়তনে চলে যায়। আর মিলনায়তনের নিচে আলাদা স্থানে অভিভাবকেরা প্রজেক্টরের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।
এবার অনুষ্ঠানে জেলার ছয়টি উপজেলা থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রায় ১ হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছিল। জেলার দৌলতপুর উপজেলার খলিশাকুণ্ডি গ্রাম থেকে আসা শিক্ষার্থী কানিজ ফাতেমা বলেন, ‘ভোর ছয়টায় ঘুম থেকে উঠেছি। এরপর বাবার সঙ্গে বাসযোগে এসে এক ঘণ্টা ধরে হওয়া এ অনুষ্ঠানে যোগ দিই। খুবই ভালো লেগেছে। অনুষ্ঠানের সময় আরও বাড়ানো হলে বেশি ভালো লাগত।’
আবদুস সালাম নামের এক অভিভাবক বলেন, ‘মেয়েকে মিলনায়তনের ভেতরে দিয়ে বাইরে ছিলাম। বাইরে থেকেও ভেতরের আয়োজন উপভোগ করেছি। মেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করে এসে বলেছে, খুবই ভালো আয়োজন ছিল।’
অনুষ্ঠান শেষে মিলনায়তন থেকে বের হয়ে শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সেলফি ও ফটো ফ্রেমে দাঁড়িয়ে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। অনেকে নতুন নতুন বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুঠোফোন নম্বর ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আইডি শেয়ার করতে থাকে।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় আছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।