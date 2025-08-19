বাস কাউন্টারটিতে ভাঙচুরের পর ময়মনসিংহ থেকে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার বিকেলে ময়মনসিংহ নগরের মাসকান্দায়
সাড়ে ৮ ঘণ্টা পর ময়মনসিংহ থেকে বাস চলাচল শুরু, হামলার তদন্তে কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

পরিবহন নেতাদের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের বৈঠকের পর সাড়ে আট ঘণ্টা পর ময়মনসিংহ থেকে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এদিকে টিকিট কাউন্টারে ভাঙচুরের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।

শহরের মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে ইউনাইটেড পরিবহনের টিকিট কাউন্টার ভাঙচুরের পর মঙ্গলবার বেলা একটার পর থেকে ঢাকাগামী বাস ও বিকেল চারটা থেকে আন্তজেলা সব বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বাস চলাচল বন্ধের ঘটনায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে রাত আটটার দিকে জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। জেলা প্রশাসক মুফিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলম, জেলা পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর মাহমুদ আলম, মহাসচিব রতন আকন্দ, জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর আজ রাত সাড়ে নয়টার দিকে বাস চলাচল শুরু হয়।

সভায় বাস কাউন্টারে হামলার ঘটনা তদন্তে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন পরিবহন মালিক সমিতির সদস্য একজন, পরিবহন শ্রমিক সমিতির একজন সদস্য ও কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম বলেন, হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে মঙ্গলবার বেলা এটাটার দিকে মোটরসাইকেলে করে ৫০-১০০ জন ব্যক্তি এসে নগরীর মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে ইউনাইটেড পরিবহনের টিকিট কাউন্টারে হামলা চালান। এ সময় কাউন্টারে ভাঙচুর করা হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে নগরের পাটগুদাম বাসস্ট্যান্ডসহ কয়েকটি স্থানে এলোপাতাড়ি যানবাহন রেখে সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেন পরিবহনশ্রমিকেরা। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

জেলা মোটর মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি ও দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর মাহমুদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, হামলার বিচারের ব্যাপারে প্রশাসনের আশ্বাসে রাত সাড়ে নয়টার দিকে তাঁরা বাস চলাচল শুরু করেছেন।

