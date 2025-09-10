পদ্মার এক কাতলা বিক্রি হলো ৬০ হাজার টাকায়

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে আজ বুধবার বিকেলে প্রায় ২৫ কেজি ওজনের ১টি কাতলা মাছ ৬০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।
কয়েকজন মৎস্যজীবী জানান, স্থানীয় জেলে সোনাই হালদার লোকজন নিয়ে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে বের হন। আজ দুপুরে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের অদূরে বাহির চরে নদীর মোহনায় জাল ফেলেন। বেলা দুইটার দিকে জালে ঝাঁকি দিলে বুঝতে পারেন, বড় কিছু আটকা পড়েছে। জাল টেনে নৌকায় তুলতেই বড় একটি কাতলা মাছ দেখতে পান। মাছসহ জাল গুটিয়ে তাঁরা তখনই দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে চলে আসেন। পরে নিলামে ওঠানোর পর ফেরিঘাট এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা মাছটি কিনে নেন।
মৎস্য ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা প্রথম আলোকে, বেলা আড়াইটার দিকে দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার আনোয়ার হোসেন খাঁর আড়তে কাতলা মাছটি বিক্রির জন্য তোলা হয়। ওজন দিয়ে দেখা যায়, কাতলাটির ওজন প্রায় ২৫ কেজি। পরে নিলামে তোলা হলে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে তিনি ২ হাজার ৩০০ টাকা কেজি দরে ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে মাছটি কেনেন।
চান্দু মোল্লা বলেন, এত বড় মাছটি বিক্রির জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করতে থাকেন। পরে ঢাকার গুলশান এলাকার এক ব্যবসায়ী মাছটি কেজিপ্রতি ১০০ টাকা লাভ দিয়ে ২ হাজার ৪০০ টাকা কেজি দরে মোট ৬০ হাজার টাকায় কেনেন। তাঁর মতে, এই মৌসুমে এ ধরনের কাতলা মাছ এক-দুটি ছাড়া তেমন দেখা যায়নি।
রাজবাড়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. নাজমুল হুদা কয়েক দিন আগে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, বর্ষা মৌসুমে পদ্মা নদীতে পানি বাড়ার সঙ্গে স্রোত দেখা দেওয়ায় বড় বড় মাছ ধরা পড়ছে।