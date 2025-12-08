এনসিপির রাজশাহী জেলার আহ্বায়ককে অপসারণ করে কমিটি পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে নগরের সিঅ্যান্ডবি মোড়ে
এনসিপির রাজশাহী জেলার আহ্বায়ককে অপসারণ করে কমিটি পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে নগরের সিঅ্যান্ডবি মোড়ে
রাজশাহীতে এনসিপির কমিটি পুনর্গঠনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

রাজশাহীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলা কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কোনো ভূমিকা না রাখার অভিযোগ তুলেছে দলটির একটি অংশ। অবিলম্বে তাঁকে অপসারণ করে কমিটি পুনর্গঠন না করা হলে গণপদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ নেতারা।

আজ সোমবার বিকেলে রাজশাহী নগরের সিঅ্যান্ডবি মোড়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই হুঁশিয়ারি দেন রাজশাহী জেলা এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদুল ইসলাম। তিনি রাজশাহী জেলার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়কও। এনসিপির জেলা কমিটি ও জুলাই অভ্যুত্থানের সহযোদ্ধারা এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে নাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করার জন্য রাজশাহীতে এনসিপিকে নিয়ে যে নোংরামি চলছে, তা আর বরদাশত করা হবে না। দলের বর্তমান আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামের সঙ্গে আওয়ামী লীগের দোসরদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের তথ্যপ্রমাণ আমাদের কাছে আছে। জুলাই বিপ্লবে ছাত্র-জনতার ওপর যারা গুলি চালিয়েছিল, তাদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই আহ্বায়ক পদ ব্যবহার করে তিনি আবারও ঘনিষ্ঠ সহচরদের সহযোগিতা করবেন না, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় তাঁর ন্যূনতম কোনো ভূমিকা ছিল না। রাজপথে তো দূরের কথা, ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েও তিনি সহায়তা করেননি।’

সংবাদ সম্মেলনে নাহিদুল ইসলাম ১ ডিসেম্বর রাজশাহী পর্যটন মোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চান। জেলা কমিটি নিয়ে এনসিপির মহানগর অফিসে তালা দেওয়ার ব্যাপারটি নাটক ছিল কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, রাজশাহীতে এনসিপির কার্যালয়ে তালা দেওয়ার ঘটনা কোনো নাটক ছিল না, এটি ছিল কর্মীদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

কমিটি নিয়ে বিক্ষোভ করায় পাঁচ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকে শোকজের বিষয়ে রাজশাহী জেলা এনসিপির এই নেতা বলেন, যেকোনো ঘটনায় শোকজ করতেই পারে।

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জাতীয় যুবশক্তি, জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

