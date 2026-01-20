চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরের অবৈধ আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহীদুর রহমান। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরের পতেঙ্গায় র্যাব-৭ কার্যালয়ে নিহত র্যাব কর্মকর্তা মোতালেবের জানাজা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
র্যাব মহাপরিচালক বলেন, ‘জঙ্গল সলিমপুর সন্ত্রাসীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রের চেয়ে সন্ত্রাসীরা বড় নয়। আমরা খুব শিগগির অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের নির্মূল করব। অবৈধ কর্মকাণ্ডের আস্তানা আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।’
র্যাবের মহাপরিচালকের কাছে সাংবাদিকেরা জানতে চান, মাইকে ঘোষণা দিয়ে হামলা হয়েছে, তাদের চিহ্নিত করা গেছে কি না। এমন প্রশ্নের উত্তরে মহাপরিচালক বলেন, ‘বিষয়টি তদন্ত করব। হত্যাকাণ্ড ও র্যাবের ওপর আক্রমণে যারাই জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।’
এ ঘটনায় কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, জানতে চাইলে র্যাবের মহাপরিচালক বলেন, ‘তদন্তকারী কর্মকর্তা বলতে পারবেন, কারা সম্পৃক্ত আছে। খুব শিগগির এটা বেরিয়ে আসবে। মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।’
সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য সলিমপুরে এত অল্প সদস্য নিয়ে র্যাব কেন অভিযানে গেল, প্রশ্নের উত্তরে মহাপরিচালক বলেন, ‘প্রায় ৫০ জনের ওপরে র্যাব সদস্য ছিলেন। অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করা যাবে, এ ধরনের একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা সেখানে যাই। এখন একটা তদন্ত কমিশন গঠন করেছি। তারা অনুসন্ধান করে দেখবে অভিযানে কোনো ত্রুটি ছিল কি না।’
সমন্বিত অভিযানের বিষয়ে র্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহীদুর রহমান বলেন, ‘সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, এপিবিএন, জেলা পুলিশ সমন্বিত অভিযান চালাবে। আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম নির্মূল ও সরকারি জায়গা উদ্ধার হবে। এ জন্য আমাদের যত দিন লাগে, যা কিছু করা লাগে করা হবে। কারণ, তারা কোনোভাবেই রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী নয়। এটা আমাদের বুঝতে হবে।’
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় র্যাবের একটি দল সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলার মুখে পড়ে। হামলায় র্যাবের এক কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহত হন। আহত হন আরও তিন র্যাব সদস্য। আহত তিনজন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল চট্টগ্রামে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।