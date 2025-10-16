ফরিদপুর বিভাগ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে গণসমাবেশ

বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচটি জেলা নিয়ে অবিলম্বে ফরিদপুরকে বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে গণসমাবেশ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ফরিদপুর প্রেসক্লাব চত্বরে সর্বস্তরে জনসাধারণের ব্যানারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশ শেষে বেলা ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি প্রেসক্লাব চত্বর থেকে মুজিব সড়ক ধরে শহরের জনতা ব্যাংকের মোড়, আলীপুরের মোড় হয়ে হাসিবুল হাসান লাবলু সড়ক, কবি জসীমউদ্দিন সড়ক দিয়ে সুপার মার্কেটের মোড় হয়ে পুনরায় প্রেসক্লাব চত্বরে এসে দুপুর ১২টায় শেষ হয়।
সমাবেশ ও মিছিলে ফরিদপুরের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশ নেয়। অনেককে বিভিন্ন দাবি সংবলিত ফেস্টুন বহন করতে দেখা যায়।
সমাবেশে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বলেন, ফরিদপুর অত্যন্ত পুরনো জেলা। এ জেলা রাজনীতি, সংস্কৃতি, জনসংখ্যায় এবং ভৌগোলিকভাবে পদ্মার এপারে হওয়ায় বৃহত্তর ফরিদপুরের কোনো জেলার ঢাকা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।
অনুষ্ঠানে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদের লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জুলফিকার হোসেন।
সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আলতাফ হোসেন বলেন, ‘ফরিদপুর বিভাগ আমাদের ন্যায্য দাবি। আমাদের দিতেই হবে। তরুণ সমাজ জেগেছে, তারা এ দাবি আদায় করে ছাড়বে।’
বিক্ষোভ সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ইমতিয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ, বিএনপির সদস্যসচিব এ কে কিবরিয়া, জেলা খেলাফত মজলিশের সভাপতি আবু নাসের, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।