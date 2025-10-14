চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকা মূল্যের জাল ডলার, ইউরো, রিয়াল ও দিরহাম জব্দ

চট্টগ্রামে ছাপা হচ্ছে বিদেশি মুদ্রা—ডলার, ইউরো, রিয়াল ও দিরহাম। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরের বহদ্দারহাট নুর হাউজিং এলাকার একটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে তামজিদ নামের এক যুবককে আটকের পর তিনি র্যাবকে এ তথ্য জানান। র্যাব জানায়, উদ্ধার হওয়া এসব জাল মুদ্রা বাংলাদেশি ২০ কোটি টাকা সমমূল্যের।
র্যাব-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফফর হোসাইন আজ রাতে প্রথম আলোকে বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বিকেল থেকে বহদ্দারহাট এলাকার একটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় র্যাব। পরে সেখান থেকে ডলার, ইউরো, রিয়াল, দিরহাম ও বাংলাদেশি জাল টাকা উদ্ধার করা হয়। এগুলো গণনা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় তামজিদ নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি র্যাবকে জানিয়েছেন, নগরের আন্দরকিল্লা এলাকায় একটি প্রেসে এসব ডলার, টাকা ছাপানো হচ্ছে। পরে সেখান থেকে এনে তিনি সরবরাহ করেন।
র্যাব জানায়, অভিযানে তামজিদের কাছ থেকে সাতটি মুঠোফোন, সাতটি ক্রেডিট কার্ড, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে।