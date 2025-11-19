কেরানীগঞ্জে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, দুজন আটক

ঢাকার কেরানীগঞ্জে চোর সন্দেহে রাজ্জাক শেখ (৩৫) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে নিহত ব্যক্তির পরিবার দাবি করছে, এটি পরিকল্পিত হত্যা। আজ বুধবার ভোরে কেরানীগঞ্জের হজরতপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ঢালীকান্দি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।
নিহত রাজ্জাকের বাড়ি কেরানীগঞ্জ মডেল থানার হজরতপুর ইউনিয়নের মধুরচর গ্রামে। কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ মনিরুল হক বলেন, ঘটনার পর দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দক্ষিণ ঢালীকান্দি এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজ্জাক চুরির উদ্দেশ্যে হবি নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢোকেন। তিনি হবির স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে স্বর্ণালংকার নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় ওই বাড়ির লোকজন রাজ্জাককে ধরে ফেলেন। চোর ধরার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী এসে রাজ্জাককে পিটুনি দেন। পরে হাসপাতালে রাজ্জাকের মৃত্যু হয়।
নিহত রাজ্জাকের বাবা রবিউল ইসলাম বলেন, ‘আমার ছেলে কোনো অপকর্মে জড়িত ছিল না। চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে স্থানীয় আল–আমিনসহ কয়েকজন আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আমি হত্যাকারীদের বিচার চাই।’
এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত আল–আমিনের পরিবার। তাঁর বোন হালিমা বেগম বলেন, ‘কে বা কারা রাজ্জাকে হত্যা করেছে, সেটি জানি না। শত্রুতাবশত তাকে (আল–আমিন) জড়ানো হয়েছে। সকালে কৌতূহলবশত ঘটনাস্থলে এলে পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।’
আল–আমিনের চাচি পারুল বেগমের দাবি, নিহত রাজ্জাক পেশাদার চোর। গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে পিটুনিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।