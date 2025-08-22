ফেব্রুয়ারিতে যদি নির্বাচন হয়, তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন: লক্ষ্মীপুরে এ্যানি

ফেব্রুয়ারিতে যদি নির্বাচন হয়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। আজ শুক্রবার দুপুরে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। আলেকজান্ডার মডেল সরকারি পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ আয়োজন করা হয়।
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, ‘রমজানের আগে ফেব্রুয়ারিতে যদি নির্বাচন হয়, তাহলে আমরা ধরেই নিতে পারি, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে। তারেক রহমান সে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এখন থেকে তারেক রহমান সে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ১৮০ দিনে কী করবেন, ৩৬৫ দিনে কী করবেন। তাই নতুন চিন্তায় বর্বর-জঙ্গি যুগকে পাশ কাটিয়ে, ১৭ বছরের ট্রেন্ডকে বাদ দিয়ে, নতুন ট্রেন্ডে, নতুন চিন্তায় বাংলাদেশকে বিনির্মাণে তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।’
সংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কারের কথা বলছে, এ সংস্কার তারেক রহমানের ৩১ দফার প্রতিফলন। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস লন্ডন গেছেন। তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এখন অনেকেই বলেন, তিনি কেন লন্ডনে বৈঠক করলেন। আগে তো বিএনপির সঙ্গেই বৈঠক হবে। বিএনপি বড় দল। তাদের দেশ পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে।
তারেক রহমানের প্রশংসা করে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী আরও বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কথাবার্তা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, বক্তব্য চেঞ্জড। সুতরাং আগের রাজনীতি চলবে না। ১৭ বছরের ট্রেন্ড চলবে না। নতুনভাবে মানুষকে আশ্বস্ত করতে হবে। তারেক রহমান একটা নতুন রাজনীতি উপহার দেবেন। নতুন একটা সমাজব্যবস্থা উপহার দেবেন। কারণ, আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েছি।’
শেখ হাসিনার সমালোচনা করে শহীদ উদ্দীন বলেন, ‘৫ আগস্টে যে পালিয়ে গেছে, তাকে নিয়ে আর কী কথা বলব। কিন্তু যা করে গেছে, তা মনে রাখার মতো। চিরদিন মনে রাখতে হবে সেই ফ্যাসিস্ট হাসিনার কথা, ভোলা যাবে না।’
রামগতি পৌর বিএনপির আহ্বায়ক সাহেদ আলীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খান ও প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির সহশিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক এ বি এম আশরাফ উদ্দিন।
রামগতি উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব সিরাজ উদ্দিনের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন।