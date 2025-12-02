মাদারীপুরে ক্লিনিকের শৌচাগার থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের চিকিৎসা চলছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে
মাদারীপুরে ক্লিনিকের শৌচাগার থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের চিকিৎসা চলছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে
জেলা

মাদারীপুরে ক্লিনিকের শৌচাগার থেকে নবজাতক উদ্ধার

প্রতিনিধিমাদারীপুর

মাদারীপুরে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকের শৌচাগার থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। নবজাতকটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছে পুলিশ।

হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মাদারীপুর শহরের লেকের দক্ষিণপাড়ের বাবু চৌধুরী জেনারেল হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী সাথী বেগম শৌচাগার পরিষ্কার করতে যান। এ সময় তিনি শৌচাগারে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি নবজাতককে দেখতে পান। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানালে নবজাতককে দ্রুত উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, সমাজসেবা কর্মকর্তার মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাবু চৌধুরী জেনারেল হাসপাতালের কর্মী স্বর্ণালী খন্দকার বলেন, ‘ক্লিনিকের পরিচ্ছন্নতাকর্মী শিশুটিকে দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেন। নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুটির প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে আমাদের ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ।’

মাদারীপুর জেলা হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স রিয়া আক্তার বলেন, নবজাতকের বয়স এক দিন। জেলা হাসপাতালে আনার সময় তার অবস্থা খারাপ ছিল। তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় অবস্থা উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইকবাল হোসেন বলেন, নবজাতকের মা-বাবার পরিচয় খুঁজতে এরই মধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়েছে পুলিশ।

