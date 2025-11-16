রাঙামাটি সদর উপজেলার জীবতলী এলাকায় রাস্তায় নেমে চলন্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশার ওপর বন্য হাতির আক্রমণে দুই নারী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যায় জীবতলী আগরবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন ঝর্ণা চাকমা (৭০) ও সবিতা চাকমা (৮০)।
পাঁচজন যাত্রী নিয়ে রাঙামাটি থেকে জীবতলী চেয়ারম্যানপাড়ার পথে যাচ্ছিল অটোরিকশাটি। জীবতলী আগরবাগান এলাকায় পৌঁছালে বন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা একটি হাতি অটোরিকশার ওপর হামলা চালায়। এতে ঝর্ণা চাকমা ও সবিতা চাকমা গুরুতর আহত হন। একই সময়ে আহত হন সিএনজি অটোরিকশাচালক ত্রিজয় চাকমা (২৩)। অন্য দুই যাত্রী লাফিয়ে প্রাণে বাঁচেন।
রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের চিকিত্সক এ কে এম মশিয়ত উল্লাহ বলেন, সন্ধ্যা সাতটার দিকে আহত দুই নারীকে হাসপাতালে আনা হয়। এ সময় ঝর্ণা চাকমাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। গুরুতর আহত সবিতা চাকমাকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছিল। আহত চালককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
জীবতলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুদত্ত চাকমা বলেন, হাতির আক্রমণে একজন রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে এবং আরেকজন চট্টগ্রামে নেওয়ার পথে মারা গেছেন।
পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এস এম সাজ্জাদ হোসেন বলেন, হাতির আক্রমণে একজন নিহতের তথ্য তাঁদের কাছে এসেছে। নিহত-আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে কাপ্তাই রেঞ্জ কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নিহত ঝর্ণা চাকমার মেয়ে মিনা চাকমা ও রুনু চাকমা জানান, তাঁদের মা রাঙামাটি থেকে চেয়ারম্যানপাড়া যাওয়ার পথে হাতির আক্রমণের শিকার হন। তাঁরা বলেন, ঝর্ণা চাকমার সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারও পাওয়া যায়নি।