সিলেটে ‘মব করে’ ট্রাক ছাড়িয়ে নেওয়ার পর তল্লাশচৌকিতে বসছে সিসি ক্যামেরা

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে পুলিশের তল্লাশিচৌকিতে ‘মব সৃষ্টি করে’ হামলা চালিয়ে অবৈধভাবে বালু পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রাক ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অন্যদিকে পরিবহনশ্রমিকদের অভিযোগ ছিল যে পুলিশের ওই তল্লাশিচৌকিতে যানবাহন আটকে চাঁদা আদায় করা হয়।

এমন পাল্টাপাল্টি অভিযোগের পর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তল্লাশিচৌকিটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার (সিসি ক্যামেরা) আওতায় আনা হচ্ছে। আজ সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে ওই তল্লাশিচৌকি সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানা গেছে।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ প্রথম আলোকে বলেন, কোম্পানীগঞ্জ থানা–পুলিশের পক্ষ থেকে তল্লাশিচৌকিটি সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার জন্য তিনি উপজেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিসি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।

ওসি বলেন, তল্লাশিচৌকিটি ঘিরে বিভিন্ন দিক থেকে চারটি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সেগুলো আজ সন্ধ্যার মধ্যেই চালু হবে। সেটির নিয়ন্ত্রণকক্ষ রাখা হয়েছে পাশের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয়ে। সেটি নিয়ন্ত্রণ করবে উপজেলা প্রশাসন ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রয়োজনে সিলেট জেলা পুলিশ কার্যালয় থেকেও পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

তল্লাশিচৌকির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোম্পানীগঞ্জে ধর্মঘটের ডাক দেন পরিবহন শ্রমিকেরা। তবে সড়কে যান চলাচলে এর প্রভাব দেখা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাদাপাথর লুটপাট-কাণ্ডের পর সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের উপজেলা পরিষদের সামনের সড়কে তল্লাশিচৌকি বসায় পুলিশ। ওই তল্লাশিচৌকিতে পাথর ও বালুবোঝাই যানবাহন থামিয়ে কাগজপত্র তল্লাশি করা হয়। গতকাল রোববার বেলা সোয়া ১১টার দিকে ভোলাগঞ্জ থেকে সিলেটগামী একটি বালুবোঝাই ট্রাক আটক করে পুলিশ। এ সময় চালকের কাছে কাগজ চাওয়া হলে তিনি বৈধ কোনো কাগজ প্রদর্শন করতে পারেননি। এ সময় ট্রাকচালক মুঠোফোনের মাধ্যমে একজনকে বিষয়টি জানান। এর কিছু সময় পরই দুটি বাসে করে শতাধিক লোক তল্লাশিচৌকিতে গিয়ে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। এর নেতৃত্ব দেন পরিবহন শ্রমিকনেতা মাহফুজ আহমদ।

এ সময় পরিবহনশ্রমিকেরা পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে রাস্তায় চলাচল করা যানবাহন থেকে চাঁদা দাবির অভিযোগ তোলেন। একপর্যায়ে তাঁরা আটক হওয়া বালুবোঝাই ট্রাক সেখান থেকে নিয়ে চলে যান। তাঁদের দাবি, ট্রাকটি বালুবোঝাই নয়, মাটিবোঝাই ছিল। তল্লাশিচৌকিতে ট্রাকটি আটক করে পুলিশ সদস্যরা টাকা দাবি করেছিলেন এবং চালককে মারধর করেছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পরিবহন শ্রমিকনেতা মাহফুজ আহমদসহ ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৬০-৭০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিবহনশ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি ও মারধরের অভিযোগ তুলে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আজ সকাল ছয়টা থেকে ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে। তবে রাস্তাঘাটে ধর্মঘটের তেমন প্রভাব দেখা যায়নি।

