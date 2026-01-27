চাঁদপুর-৪: কম্বল বিতরণ করে ভোট চাওয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থককে জরিমানা

চাঁদপুর-৪ আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে কম্বল বিতরণের অভিযোগে মমিন হোসেন গাইন নামের এক ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় কম্বলগুলো জব্দ করা হয়। গতকাল সোমবার রাতে ফরিদগঞ্জ উপজেলার পাইকপাড়া দক্ষিণ ইউনিয়নের সাহাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ফরিদগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা সেতু কুমার বড়ুয়া আজ বেলা সোয়া ১১টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়ে রাত আটটায় ঘটনাস্থল থেকে ১৬টি কম্বলসহ ওই ব্যক্তিকে আটক করি। পরে তাঁকে আইন অনুযায়ী জরিমানা করা হয়। ওই ব্যক্তি স্বীকার করেন, এগুলো চিংড়ি মাছ প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল হান্নানের দেওয়া কম্বল। সে তাঁর সমর্থক।’
স্থানীয় বাসিন্দা ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রফিকুল ইসলাম বলেন, উপজেলার সাহাপুর গ্রামের গাইন বাড়ির মমিন হোসেন গাইন নির্বাচনে অংশ নেওয়া চাঁদপুর-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল হান্নানের সমর্থক। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে মমিন হোসেনসহ কয়েকজন মিলে কম্বল নিয়ে সাহাপুর গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে যান। কম্বল দেওয়ার মাঝে তাঁরা ভোট প্রার্থনা করছিলেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁরা মমিন হোসেনকে সাহাপুরের একটি মাদ্রাসার সামনে কিছু কম্বলসহ আটক করেন।
রফিকুল ইসলাম আরও বলেন, স্থানীয় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও থানা-পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পরে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ আর এম জাহিদ হাসানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযুক্ত মমিন হোসেন গাইনকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।