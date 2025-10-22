মো. রায়হান
মো. রায়হান
জেলা

চট্টগ্রামে থানায় ঢুকে পুলিশকে মারধর, ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

আসামি ছাড়িয়ে নিতে না পারায় থানার ভেতর ঢুকে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের মারধরের অভিযোগে ছাত্রশিবিরের সাবেক এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম মো. রায়হান (২৬)।

আজ বুধবার দুপুরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার ভবনের ভেতরে এই ঘটনা ঘটেছে। রায়হান হাটহাজারী কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি। দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। বর্তমানে তিনি কোনো পদে নেই, জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতারা।

অতিরিক্ত চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল মঙ্গলবার হাটহাজারীতে সহপাঠীদের হাতে এক স্কুলছাত্র খুন হয়। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই আসামিদের ছাড়িয়ে নিতে রাতে থানায় এসে তদবির করতে থাকেন রায়হান। হুমকিও দেন। পরে আজ দুপুরে তিন আসামিকে আদালতে পাঠানোর জন্য থানা-পুলিশ প্রস্তুতি নেওয়ার সময় রায়হান ছবি ও ভিডিও করতে থাকেন। পুলিশ বারণ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে যান তিনি। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের মারধর, ধাক্কাধাক্কি ও কাজে বাধা দেন। অন্য পুলিশ সদস্যরা দ্রুত এসে রায়হানকে ধরে ফেলেন। এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

কাজী তারেক আজিজ আরও বলেন, ১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চাকসু) নির্বাচন শেষে ভোট গণনার সময় এক নম্বর গেটে এলাকায় বিএনপি-ছাত্রদল এবং জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির মুখোমুখি হলে তাদের সরাতে গিয়ে ইটপাটকেলে মাথায় আঘাত পান তারেক আজিজ। এই ঘটনায় করা মামলায় রায়হানকে বুধবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

Also read:হাটহাজারীতে স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা
আরও পড়ুন