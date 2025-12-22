বান্দরবানে মহিলা দলের নেত্রীর মামলায় মেয়ে ও মেয়ের স্বামী গ্রেপ্তার

বান্দরবানে জেলা মহিলা দলের এক নেত্রীর দায়ের করা মামলায় তাঁর মেয়ে ও মেয়ের স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ব্যক্তিগত ভিডিও ছড়ানোর হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করায় মামলা করেছেন বলে জানিয়েছেন ওই নেত্রী। মামলার সূত্র ধরে দুজনকে গ্রেপ্তারের পর তাঁদের মুঠোফোন থেকে ব্যক্তিগত ভিডিও উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
মামলার এজাহারে মহিলা দলের ওই নেত্রী অভিযোগ করেন, ১৮ ডিসেম্বর মেয়ের স্বামী ও স্বামীর চাচাতো ভাই তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে তিন লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা না দিলে ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। ভিডিওটি তাঁরা কোথায় পেয়েছেন, তিনি জানেন না। তবে ভিডিও দেখিয়ে টাকা দাবির ব্যাপারে তাঁর মেয়ের প্ররোচনা রয়েছে বলে এজাহারে তিনি উল্লেখ করেছেন।
ওই নেত্রী জানিয়েছেন, তিন বছর আগে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়। তাঁর বাড়ির পাশে মেয়েকে একটি বাড়ি করে দিয়েছেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই মেয়ের স্বামী তাঁর নামে কুৎসা রটাতে থাকেন। সর্বশেষ ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে টাকা দাবির ঘটনাও ঘটেছে।
বান্দরবান সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) রোহিত কুমার বিশ্বাস জানিয়েছেন, থানায় পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা হয়েছে। ওই মামলায় বাদীর মেয়ের স্বামী ও মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরেক আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।