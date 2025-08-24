বাউফলে ডাকাতি করে পালানোর সময় পিটুনিতে একজন নিহত

পটুয়াখালীর বাউফলে ডাকাতির পর পালাতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের পিটুনিতে দুজন আহত হন। তাঁদের মধ্যে একজন মারা গেছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের কাশিপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম মো. উজ্জল মোল্লা (৩২)। তিনি কনকদিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. ফারুক মোল্লার ছেলে। আহত হয়েছেন মো. রাজিব হোসেন (৩০)। তাঁর বাড়ি পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার আন্দুয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. ছত্তার জোমাদ্দার।
স্থানীয় বাসিন্দা ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গভীর রাতে একদল ডাকাত আদাবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা খলিল হাওলাদার ও আজহার জমাদ্দারের বাড়িতে হানা দেয়। এ সময় ডাকাতেরা বাসার লোকজনকে মারধর করে দেশি অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রায় ১০ লাখ টাকা ও বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার লুট করে নেয়। ডাকাতদের হামলায় বাড়ির লোকজন আহত হন। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যান। এ সময় দুজনকে আটক করে পিটুনি দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সরকার প্রথম আলোকে বলেন, ডাকাতির অভিযোগে আটক দুজনকে স্থানীয় লোকজন পিটুনি দেন। পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়। চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেছেন। নিহত ও আহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি।