খুলনায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভাগীয় ব্যবসায়িক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

খুলনায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (বিকেবি) বিভাগীয় ব্যবসায়িক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার খুলনা নগরের সিএসএস আভা সেন্টারে বিকেবির খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আয়োজনে এই সম্মেলন হয়।
ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনবিষয়ক ওই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্চিয়া বিনতে আলী।
এর আগে সকালে মহানগরীর শিববাড়ী মোড়ে অবস্থিত বিকেবির বিভাগীয় কার্যালয় ভবনের চতুর্থ তলায় নতুন একটি আঞ্চলিক স্টাফ কলেজের উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক। সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা আঞ্চলিক স্টাফ কলেজের অধ্যক্ষ মো. আসলাম হোসেন।
এরপর ব্যবসায়িক সম্মেলনে গত অর্থবছরে বিভিন্ন সূচকে অর্জিত সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্চিয়া বিনতে আলী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যদি সেবার মান উন্নত হয়, তবেই সেই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমানত বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে বিকেবিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
একই স্থানে অনুষ্ঠিত মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে কর্মকর্তাদের এএমএল-সিএফটি বিষয়ক ওয়ার্কশপ ও বামেলকো কনফারেন্সে সঞ্চিয়া বিনতে আলী বলেন, আর্থিক অনিয়ম কিংবা অপরাধ উদ্ঘাটিত হলে দেখা যায়, অপরাধীদের সহায়তাকারী হিসেবে ব্যাংকারদের নাম চলে আসে। এমন পরিস্থিতিতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করতে হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এএমএল-সিএফটি সংক্রান্ত আইন ও নিয়মকানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাহকের পরিচিতি যাচাই, ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন শনাক্তকরণ এবং অস্বাভাবিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে দক্ষতা অর্জন করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করার নির্দেশনা দেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মো. আ. রহিম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ মো. খালেদুজ্জামান, প্রশাসন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক আবু সাঈদ মো. রওশানুল হক, পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক আশরাফুজ্জামান খান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক এফ এম এ রহিম প্রমুখ।
এ সময় খুলনা বিভাগের বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, শাখাসমূহের ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) মো. আবু হাশেম মিয়া।