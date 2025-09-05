নড়াইলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ, রাতে খালে মিলল যুবকের মরদেহ

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার বাবরা-হাচলা ইউনিয়নের হাচলা গ্রামের একটি খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত যুবকের নাম সোহাগ মোল্যা (২৭)। তিনি হাচলা গ্রামের বাসিন্দা সফি মোল্যার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন সোহাগ। এর পর থেকে তিনি আর ফেরেননি। রাত হলেও বাড়ি না–ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে হাচলা গ্রামের একটি খালে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যরা মরদেহ শনাক্ত করেন।
কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।