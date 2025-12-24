আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দল। গতকাল রাতে পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপে
চট্টগ্রামে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে আগুন, পুড়ল আড়াই লাখ টাকার মালামাল

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে রেলওয়ের মেরামত কারখানায় (ওয়ার্কশপ) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে কারখানায় স্তূপ করে রাখা পুরোনো মালামালে আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি গাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের আগ্রাবাদ নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে জানানো হয়, রাত ৯টা ৩৬ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। তাঁদের প্রচেষ্টায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিভেছে। আগুনে ২ লাখ ৬০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল রক্ষা পায়।

কীভাবে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি। আগুন লাগার কারণ শনাক্ত করতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। রেলওয়ে ওয়ার্কশপের বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা) মোস্তফা জাকির হাসান বলেন, ‘ওয়ার্কশপের পুরোনো স্ক্র্যাপ মালামালে আগুন লেগেছে। আগুনের কারণ উদ্‌ঘাটন করতে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।’

