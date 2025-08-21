নিখোঁজের তিন দিন পর আখখেত থেকে কিশোর অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিন দিন পর ঠাকুরগাঁওয়ের সদর উপজেলার একটি আখখেত থেকে এক কিশোর অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার হরিহরপুর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে।
ওই কিশোরের নাম মো. রাকিব (১৫)। সে সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর আদর্শপাড়ার এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা জানান, সংসারে অভাব–অনটনের কারণে রাকিব অটোরিকশা চালাত। গত সোমবার বিকেলে সে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে তাঁরা জানতে পারেন, ওই দিন সন্ধ্যায় হরিহরপুরের রাহুল রায় (২০) নামের এক তরুণকে নিয়ে পাশের জামালপুর ইউনিয়নের ভগতগাজী এলাকায় যান রাকিব। এর পর থেকে সে নিখোঁজ। পরদিন মঙ্গলবার সকালে হরিহরপুর গ্রামের একটি মাঠে অটোরিকশাটি পড়ে থাকতে দেখা যায়, তবে এতে কোনো ব্যাটারি ছিল না। পাশের একটি বাঁশঝাড় থেকে ব্যাটারিটি খুঁজে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ঘটনায় রাকিবের বাবা রফিকুল ইসলাম ঠাকুরগাঁও সদর থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় আসামি হিসেবে রাহুলসহ আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়। তাঁরা হলেন হরিহরপুর গ্রামের আবদুল কুদ্দুস (৩৫), মাহাবুব (৩২) ও বিপ্লব (২০)। এ ছাড়া আরও তিন থেকে চারজনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, মামলার তদন্ত করতে গিয়ে কুদ্দুস ও মাহাবুবকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাকিবের লাশ উদ্ধারে নামা হয়। আজ হরিহরপুর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হলে এটিকে রাকিবের বলে শনাক্ত করা হয়।
আজ বেলা তিনটার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সারোয়ার আলম খান। তিনি বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।