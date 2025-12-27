আগুনে জ্বলছে মুদিদোকান। শনিবার সকালে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাহার বাজারে

চাঁদপুরে দোকানে আগুন, ভেতরে পুড়ে মরল কিশোর কর্মী

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় মুদিদোকানে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা গেছে এক কিশোর। আজ শনিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার সাহার বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আগুনে আশপাশের পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে।

মারা যাওয়া কিশোরের নাম সাব্বির আহমেদ (১৪)। সে উপজেলার সুবিদপুর পশ্চিম ইউনিয়নের তালতলা এলাকার আরিফ মিয়ার ছেলে।

ফরিদগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ মো. কামরুল হাসান বলেন, জয়নাল আবেদীনের দোকানে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। দোকানটিতে জ্বালানি তেলও বিক্রি করা হতো। সেই তেল থেকে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতে দোকানের কর্মী ওই কিশোর দগ্ধ হয়ে মারা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়ে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল।

ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি দুর্ঘটনা ছিল। তবে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

