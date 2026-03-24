যশোরের বাঘারপাড়ায় গতকাল সোমবার রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি প্রাইভেট কার গাছে ধাক্কা দেয়। এতে প্রাইভেট কারে থাকা তিনজন নিহত হন। দুমড়েমুচড়ে যায় প্রাইভেট কারটি
সড়কের পাশের গাছে প্রাইভেট কারের ধাক্কা, বাবা–ছেলেসহ নিহত ৩

প্রতিনিধিযশোর

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি প্রাইভেট কার মহাসড়কের পাশের গাছে ধাক্কা দেয়। এতে প্রাইভেট কারে থাকা তিনজন নিহত হয়েছেন। সম্পর্কে তাঁরা বাবা, ছেলে ও ছেলের মেয়ে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রাইভেট কারে থাকা আরও তিনজন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার গাইদঘাট এলাকায় যশোর-মাগুরা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তিনজন হলেন যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ফাতেহাবাদ গ্রামের আবদুল মজিদ সরদার, তাঁর ছেলে মাহমুদ হাসান জাকারিয়া ও চার বছরের নাতনি সেহেরিশ। আহত তিনজন হলেন আবদুল মজিদ সরদারের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম, পুত্রবধূ সাবরিনা জাহান ও নাতি সামিন আলমাস। তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, মজিদ সরদার স্ত্রী, ছেলে, পুত্রবধূ ও দুই নাতি-নাতনিকে নিয়ে গতকাল রাতে প্রাইভেট কারে করে চুয়াডাঙ্গায় আত্মীয়ের বাড়ি থেকে যশোরের মনিরামপুরে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। রাত তিনটার দিকে তাঁদের বহনকারী প্রাইভেট কারটি দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে মজিদ সরদার ও তাঁর ছেলে মাহমুদ হাসান নিহত হন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সেহেরিশ।

বারোবাজার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর কবির এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। চালক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে প্রাইভেট কার চালানোর কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

