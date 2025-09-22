চট্টগ্রাম আদালত ভবন
২৭ বছর আগে ছাত্রলীগ নেতাকে গুলি করে খুনের মামলায় সব আসামি খালাস

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

২৭ বছর আগে চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজের ছাত্রলীগ নেতা সিনাউল হককে গুলি করে খুনের মামলায় যুবলীগ নেতাসহ পাঁচ আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান এই রায় দেন।

খালাস পাওয়া পাঁচ আসামি হলেন যুবলীগ নেতা টিংকু দত্ত, সালাউদ্দিন, তছলিম উদ্দিন, শাহনেওয়াজ ও মো. হোসেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোহাম্মদ সাহেদ প্রথম আলোকে বলেন, আদালত রায়ের আদেশে পাঁচ আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

আদালত সূত্র জানায়, ১৯৯৭ সালের ৬ জুলাই নগরের মেহেদীবাগ এলাকায় বিয়ের আসর থেকে বের হওয়ার পর সিনাউলক হককে এলোপাতাড়ি গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। এই ঘটনায় তার বাবা আবুল কাশেম বাদী হয়ে পাঁচলাইশ থানায় হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ সাবেক কাউন্সিলর ও ওমরগণি এমইএস কলেজছাত্র সংসদের ভিপি ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আটজনের সাক্ষ্য শেষে আদালত এই রায় দেন। এর আগে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে ওয়াসিম উদ্দিনসহ তিন আসামির নাম মামলা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

