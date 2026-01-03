নাটোরে সড়ক থেকে পাঁচটি ককটেল ও পেট্রলবোমা উদ্ধার

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলায় সড়কের ওপর থেকে পাঁচটি ককটেল ও পাঁচটি পেট্রলবোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার মহিষমারি গ্রামে নাটোর-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।
নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাফিউল আযম এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
নলডাঙ্গা থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল রাত সাড়ে নয়টার দিকে নাটোর-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের মহিষমারি এলাকায় সড়কের ওপর আগুন জ্বলতে থাকার খবর পায় পুলিশ। খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে পাঁচটি ককটেল ও পাঁচটি পেট্রলবোমা উদ্ধার করে। এ ছাড়া নাটোর-২ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলামের (শিমুল) ছবিযুক্ত একটি ব্যানার উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে কাউকে আটক করা যায়নি। এ ঘটনায় বিস্ফোরক দ্রব্য ও সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
নলডাঙ্গা থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেনের দাবি, আসন্ন নির্বাচনকে বানচাল করতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লোকজন নাশকতার জন্য সড়কে আগুন দিয়েছেন। জানমালের ক্ষতি করার জন্য তাঁরা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিলেন। পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে যাওয়ায় দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেছে।
এ বিষয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেউ কথা বলতে রাজি হননি। তবে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পোস্টে ঘটনাটিকে ‘নাটক’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিরোধী নেতা-কর্মীদের গণগ্রেপ্তার করার জন্য এসব করা হচ্ছে বলে তাঁর ধারণা।