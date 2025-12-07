গোপালগঞ্জে জামায়াতের হিন্দু শাখা থেকে ৯ নেতার পদত্যাগ

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় ‘পারিবারিক ও সামাজিক কারণ’ দেখিয়ে জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার ৯ নেতা পদত্যাগ করেছেন। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের পিড়ারবাড়ি বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
পদত্যাগ করা নেতাদের পক্ষের লিখিত বক্তব্য দেন সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার সভাপতি মনোজ মল্লিক ওরফে ঝন্টু। তিনি বলেন, গতকাল থেকে তাঁরা নয়জন জামায়াতের হিন্দু শাখার কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি, সহসভাপতি, উপদেষ্টা ও সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। পারিবারিক ও সামাজিক কারণে পদত্যাগের এই সিদ্ধান্ত বলে তিনি জানান।
পদত্যাগ করা নেতারা হলেন সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে হিন্দু শাখার সভাপতি মনোজ মল্লিক, সহসভাপতি বিমল বালা, উপদেষ্টা নারায়ণ হালদার, সদস্য দুলাল মল্লিক, সবুজ মল্লিক, সুভাষ মধু, প্রকাশ সরকার, প্রদীপ ঢালী ও শিশির মল্লিক। ১ ডিসেম্বর সাদুল্লাহপুর ইউনিয়নে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল।
এ বিষয়ে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, ‘কিছুদিন আগে কমিটি হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা পদত্যাগ করেছেন কি না, তা আমার জানা নেই।’
এদিকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পথ থেকে পদত্যাগ করেছেন মো. এহিয়া শেখ। গতকাল রাতে গোপালগঞ্জ লঞ্চঘাটের একটি বাসায় সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘আজ থেকে আওয়ামী লীগের কোনো পদে বা কোনো কার্যক্রমে আমার সম্পৃক্ততা থাকবে না।’