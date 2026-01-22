রাস্তায় পিটিয়ে মেরে ফেলা হলো অটোরিকশাচালককে, দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেও এগিয়ে এলেন না কেউ

তিনজন ব্যক্তি লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে রাস্তায় ফেলে দেন অপর একজনকে। পড়ে যাওয়ার পরও নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে পেটানো হয়। গলির রাস্তায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি দেখছিলেন অনেকে। কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেননি।
গতকাল বুধবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার আমিন জুট মিল এলাকার মিদ্যাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মারধরের শিকার ব্যক্তির নাম খোরশেদ আলম। পেশায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে রাতেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সিসিটিভিতে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তায় চালক খোরশেদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করছেন তিন ব্যক্তি। খোরশেদকে শুরুতে তাঁরা ধাক্কা দিতে থাকেন। একপর্যায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। মুহূর্তের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ওই অবস্থায়ও তাঁকে বেধড়ক পেটানো হয়। খোরশেদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলে তাঁকে মারতে থাকা ব্যক্তিরা চলে যান। আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখলেও কেউ এগিয়ে আসেননি।
নিহত অটোরিকশা চালক খোরশেদের মাথায় ও মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে পুলিশ জানায়। বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল কবির প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক খোরশেদকে মৃত ঘোষণা করেন। ভিডিও দেখে মারধরে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে পুলিশ মো. হোসেন নামের একজনকে চিহ্নিত করেছে। আটক করা হয়েছে আরও একজনকে। তবে তদন্তের স্বার্থে তাঁর নাম প্রকাশ করেনি পুলিশ। জড়িত অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে।
এক প্রশ্নের উত্তরে ওসি বলেন, নিহত খোরশেদ ও আসামিদের মধ্যে পূর্বশত্রুতা কিংবা বিরোধের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মুখের দুর্গন্ধ নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয় তাঁদের মধ্যে। একপর্যায়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় খোরশেদকে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে ওসি জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, গত সোমবার বায়েজিদ বোস্তামী থানার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় অভিযানে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নামের এক র্যাব কর্মকর্তা নিহত ও তিনজন আহত হন।