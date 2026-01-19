গাইবান্ধায় আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। আজ সোমবার বিকেলে গাইবান্ধা ইনডোর স্টেডিয়ামে
গাইবান্ধায় আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। আজ সোমবার বিকেলে গাইবান্ধা ইনডোর স্টেডিয়ামে
গণভোট কোনো দলের পক্ষে-বিপক্ষে না, এটা নতুন বাংলাদেশের পক্ষে-বিপক্ষে: আসিফ নজরুল

প্রতিনিধিগাইবান্ধা

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, ‘এবার নির্বাচন এবং গণভোট একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমবারের মতো এবার প্রবাসীরাও ভোট দিতে পারছেন। আমরা পরিবর্তন চাই। এটার জন্য আমরা গণভোটের আয়োজন করেছি। গণভোট কোনো দলের পক্ষে-বিপক্ষে নয়। এটা নতুন বাংলাদেশের পক্ষে-বিপক্ষে। আমরা এমন একটা নতুন বাংলাদেশ চাই, যেখানে অনিয়ম থাকবে না, অবিচার থাকবে না, বৈষম্য থাকবে না, শোষণ থাকবে না।’

আজ সোমবার বিকেলে গাইবান্ধা ইনডোর স্টেডিয়ামে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধি করা, গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং গণভোটের প্রতি ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়।

‘আমাদের একটা নতুন রাষ্ট্র দরকার’ উল্লেখ করে সভায় আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘যেই রাষ্ট্রে আর খামখেয়ালি চলবে না। এক ব্যক্তির খামখেয়ালি চলবে না। কারণ, এই গণ–অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের শরিকানা আছে। জীবন দান করে, অনেকে পঙ্গু হয়েছেন, ভয়াবহ করুণ জীবন যাপন করতে হচ্ছে, অনেক বড় স্যাক্রিফাইস। আবার ফ্যাসিস্ট বা স্বৈরতান্ত্রিক একটা সরকার ফিরে আসুক—এই চিন্তা থেকে তো আমরা (আন্দোলন) করি নাই। আমরা করেছি একটা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন থেকে। নতুন বাংলাদেশে এখন আপনারা গণভোটে যদি হ্যাঁ ভোট দেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথটা উন্মুক্ত হবে।’

সভায় আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘শেখ হাসিনার আমলে আমরা ১৫টা বছর ভোট দিতে পারি নাই। দেশের সরকার কে হবে, সংসদ সদস্য কে হবে, সেটা একজন খুনি ঠিক করে দিত। তার মতামত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্র-জনতা–তরুণদেরকে যখন ইচ্ছা হত্যা করত, আয়নাঘরে বন্দী করে রাখত, গুম করে রাখত, মিথ্যা মামলা দিয়ে রাখত, নানা ধরনের হয়রানি করত। এই জুলুম, নিপীড়ন, অত্যাচার—সেটার বিরুদ্ধে তরুণসমাজ, যুবসমাজ, ছাত্ররা, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা, কলেজ, পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, আলেম সমাজ—সবাই এক হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। অনেক রক্তের বিনিময়ে আজকে আমরা ভোটের অধিকার পেয়েছি। নতুনভাবে দেশকে গড়ার সুযোগ পেয়েছি।’

এ সময় গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা, পুলিশ সুপার মো. জসিম উদ্দীনসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আসিফ নজরুল বগুড়া জেলা পরিষদ সম্মেলনকক্ষে নির্বাচন নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

